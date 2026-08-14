Sujeto machetea a su cuñada por no dejarlo dormir; ocurrió en Guadalupe Victoria

Una discusión al interior de una vivienda de la colonia Ejidal, en Guadalupe Victoria, terminó con una mujer lesionada con un machete, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital Rural No. 26 para recibir atención médica.

La lesionada fue identificada como Jaqueline Contreras Ángel, de 26 años de edad, quien presentó una herida en el antebrazo izquierdo que, aunque fue considerada superficial, requirió de dos puntos de sutura.

Fue aproximadamente a las 15:15 horas cuando personal del citado hospital notificó a las autoridades sobre el ingreso de una mujer lesionada con un arma punzocortante, por lo que elementos investigadores acudieron para conocer las circunstancias de la agresión.

En el lugar se entrevistaron con Pedro, de 46 años, esposo de Jaqueline, quien manifestó que momentos antes se encontraban en su domicilio de la avenida Mártires de Chicago, en la colonia Ejidal, junto con su hermano Jesús Enrique.

Según lo relatado, en determinado momento Jesús Enrique se levantó y comenzó a reclamarles porque supuestamente “no lo dejaban dormir”. El hombre llevaba consigo un machete y posteriormente inició una discusión con su hermano.

Durante el altercado, Jesús Enrique presuntamente lanzó un machetazo contra Pedro; sin embargo, Jaqueline recibió el golpe en el antebrazo izquierdo, por lo que fue necesario trasladarla al área de urgencias del Hospital Rural No. 26.

Después de la agresión, el señalado salió corriendo del domicilio y, de acuerdo con la versión proporcionada por la pareja, también se llevó el teléfono celular propiedad de la mujer, sin que se precisara si posteriormente fue localizado.

El personal médico determinó que Jaqueline presentaba una lesión superficial en el tejido subcutáneo de la región anterior del antebrazo izquierdo, de aproximadamente un centímetro.

El caso quedó en conocimiento de las autoridades para continuar con las investigaciones y determinar la responsabilidad del presunto agresor.