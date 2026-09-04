Sujeto maltrataba a su madre, hermana intervino y terminó lesionada; ocurrió en Durango

Una mujer terminó en el Hospital General 450 luego de resultar lesionada durante un conflicto familiar ocurrido cuando presuntamente intervino para defender a su madre, una adulta mayor, en un domicilio del fraccionamiento Guadalupe Victoria Infonavit, de la ciudad de Durango.

La afectada fue identificada como Rocío, de 45 años de edad, quien ingresó al citado nosocomio con una luxación en el brazo derecho; personal médico reportó su estado de salud como estable.

De acuerdo con la información recopilada, los hechos ocurrieron cuando Rocío se encontraba cuidando a su madre en una vivienda del mismo fraccionamiento.

En determinado momento llegó su hermano, Juan Manuel, de 48 años, quien presuntamente comenzó a tratar mal a la adulta mayor, situación por la que Rocío intervino y le pidió que dejara de hacerlo.

Según la versión de la afectada, su hermano comenzó a insultarla y posteriormente ambos forcejearon, situación durante la cual la mujer resultó lesionada del brazo derecho.

Rocío logró solicitar ayuda al número de emergencias y minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes le recomendaron acudir ante la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente, lo cual realizó.

Posteriormente, la mujer acudió al Hospital General 450 para recibir atención médica por las lesiones que presentaba.

El caso quedó registrado ante la autoridad ministerial para continuar con las investigaciones y determinar responsabilidades.