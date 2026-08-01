Sujeto metió una mano por barandal para toquetear a niña de 5 años en Durango

Una menor de cinco años de edad presuntamente fue toqueteada por un hombre mientras jugaba al exterior de unos departamentos en el Barrio de Tierra Blanca, por lo que el caso ya es investigado por las autoridades.

El reporte fue recibido alrededor de las 20:00 horas del viernes 31 de julio. En la llamada de auxilio se informó que un sujeto había introducido una mano a través del portón de un domicilio para tocar en las partes íntimas a la niña y posteriormente huyó del lugar.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron a la zona, donde se entrevistaron con una vecina, quien manifestó haber presenciado el momento en que el desconocido se acercó al barandal del inmueble y toqueteó a la pequeña de cinco años.

La testigo explicó que de inmediato avisó al hermano de la menor, un adolescente de 15 años de edad, quien salió en persecución del presunto responsable tras escuchar lo sucedido.

El joven logró seguir al hombre durante aproximadamente dos cuadras; sin embargo, lo perdió de vista sobre el bulevar Domingo Arrieta, entre las calles Lerdo y Aldama.

Describió al sospechoso como una persona de aproximadamente 1.65 metros de estatura, complexión media, tez morena oscura, cabello negro con corte militar, bigote, playera verde, pantalón gris y tenis de color oscuro.

Los agentes orientaron a los familiares sobre el procedimiento para presentar la denuncia formal ante el Agente del Ministerio Público.

El adolescente indicó que esperaría la llegada del adulto responsable de su cuidado para acudir a la Fiscalía General del Estado de Durango e iniciar el trámite correspondiente.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para tratar de identificar y localizar al presunto agresor, además de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y deslindar las responsabilidades que correspondan.