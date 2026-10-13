Sujeto muerde el rostro de su expareja tras discusión por celos; ocurrió en Durango

Un hombre fue detenido durante la tarde del lunes 12 de octubre, en el fraccionamiento Real Victoria, de la ciudad de Durango, luego de que presuntamente agrediera físicamente a su expareja sentimental, a quien sujetó del cuello y mordió en el rostro, tras reclamarle que mantenía una nueva relación amorosa.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 16:45 horas, en un domicilio ubicado en la calle Vivaldi, cerca de la avenida Predio La Arboleda, donde una mujer solicitó la intervención de elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP).

Al llegar al lugar, los agentes municipales se entrevistaron con Miranda, de 25 años de edad, quien manifestó que momentos antes su expareja sentimental había acudido a su vivienda para reclamarle que estuviera saliendo con otro hombre.

De acuerdo con la declaración de la afectada, durante la discusión el sujeto comenzó a comportarse de manera agresiva, hasta que terminó atacándola físicamente, sujetándola con fuerza del cuello y provocándole diversas marcas.

Además, la mujer señaló que su expareja le había causado una mordedura en la mejilla derecha, lesión que, junto con las marcas que presentaba en el cuello, mostró a los policías municipales como evidencia de la agresión que acababa de sufrir.

Ante el señalamiento, los agentes se acercaron al presunto responsable, quien se identificó como Osvaldo Arturo, de 26 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Fidel Velázquez I, por lo que procedieron a su detención, luego de informarle los motivos de su arresto y darle lectura a sus derechos.

Finalmente, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), donde quedó a disposición del Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica por la presunta agresión contra su expareja.