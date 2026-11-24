Un hombre fue condenado a ocho años de prisión, luego de que se acreditara su responsabilidad penal en el delito de abuso sexual agravado, cometido en perjuicio de una adolescente en el estado de Durango.

El sentenciado responde al nombre de Rodrigo Velarde Carrillo, en contra de quien la Fiscalía General del Estado de Durango integró una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en julio de 2024.

De acuerdo con las investigaciones, en dicho mes, Velarde Carrillo realizó tocamientos de índole sexual en agravio de la adolescente, cuya identidad permanece reservada para proteger su integridad.

Tras las investigaciones realizadas por personal del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, Rodrigo fue detenido y puesto a disposición de un juez, ante quien el Ministerio Público presentó las pruebas correspondientes.

Mediante un procedimiento abreviado, el juez dictó sentencia condenatoria de ocho años de prisión en contra de Velarde Carrillo, además de imponerle una multa de 62 mil 536 pesos.