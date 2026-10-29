Sujeto que golpeó a su esposa en albergue indígena, está detenido

Una mujer de 36 años fue hospitalizada luego de ser golpeada por su esposo en la colonia Fátima, de la ciudad de Durango; del presunto agresor, de 28 años, fue detenido por elementos de la Policía Estatal tras el reporte de una vecina al número de emergencias 911.

De acuerdo con el informe policial, el hombre, identificado como Modesto, presuntamente se encontraba en estado de ebriedad cuando comenzó a discutir con su esposa, quien le pidió que dejara de consumir bebidas alcohólicas. La discusión escaló hasta que el sujeto comenzó a golpearla con los puños en el rostro.

El acontecimiento violento ocurrió al interior de un albergue indígena.

La víctima sufrió una lesión en la nariz y presentaba sangrado abundante. Una vecina que escuchó o presenció la agresión solicitó ayuda, por lo que elementos del operativo Dragón acudieron al domicilio y separaron al presunto agresor de la mujer.

Debido a la gravedad de las lesiones, paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a la afectada al Hospital General 450 para recibir atención médica.

En tanto, Modesto fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.