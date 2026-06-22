Sujeto saludó a un hombre y después le metió 4 tiros, en El Salto; lo reportan grave

Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos la noche de este domingo en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango. La víctima recibió cuatro impactos de arma de fuego y fue hospitalizada de emergencia.

El hecho fue reportado alrededor de las 22:30 horas a través del sistema de emergencias C4 de El Salto, donde se informó sobre el ingreso de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego al Hospital Regional Integral de El Salto.

Elementos de investigación se trasladaron al nosocomio, donde se entrevistaron con Anamelly, de 30 años de edad, quien se identificó como esposa del lesionado.

La mujer informó que ella y su esposo, Ruperto Sarabia Sarabia, de 42 años de edad, se dirigían caminando a su domicilio ubicado en la colonia Morelos cuando, al llegar a un callejón cercano a su vivienda, observaron a un individuo vestido de negro.

Según su declaración, el sujeto se acercó a Ruperto y lo saludó, siendo correspondido de la misma manera por la víctima. Sin embargo, segundos después se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

Al voltear, Anamelly vio a su esposo tirado sobre el suelo y sangrando de la boca y el pecho, mientras el agresor aprovechó la confusión para darse a la fuga con rumbo desconocido.

La mujer se acercó para auxiliar a su pareja y de inmediato utilizó su teléfono celular para marcar al número de emergencias 911 y solicitar una ambulancia, logrando que el lesionado fuera trasladado al Hospital Regional Integral de El Salto.

El médico de guardia informó a las autoridades que el paciente presentaba cuatro impactos de bala: dos en el tórax, uno en el cuello y otro más en la lengua. Pese a la gravedad de las lesiones, el hombre se encontraba estable al momento de la valoración médica.

Debido a la naturaleza de las heridas, se determinó su traslado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango para recibir atención especializada, mientras las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar y localizar al responsable del ataque armado.