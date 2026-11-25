Una estudiante de preparatoria fue víctima de una presunta agresión sexual en el municipio de Canatlán, luego de que un sujeto desconocido la obligara a subir a una motocicleta y la llevara hasta un terreno baldío.

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía del martes, cuando la adolescente, de 16 años de edad, salió del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (Cobaed), donde cursa sus estudios.

La menor caminaba con dirección a su domicilio cuando un individuo que se desplazaba a bordo de una motocicleta le salió al paso y, pese a que ella aseguró no conocerlo, el sujeto la llamó por su nombre.

De acuerdo con el testimonio de la adolescente, el individuo la obligó a subir a la motocicleta y la trasladó hasta un terreno baldío, donde presuntamente realizó tocamientos de carácter sexual sin su consentimiento.

Posteriormente, el sujeto abandonó a la estudiante en el lugar y se retiró con rumbo desconocido, momento que aprovechó la víctima para solicitar ayuda a través del número de emergencias.

A las 13:30 horas se recibió el reporte en las inmediaciones del canal Sauceda y la avenida Ferrocarril, en la colonia Valenzuela, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Investigadora de Delitos.

Los agentes recabaron el testimonio de la adolescente en presencia de su abuela, a quien orientaron para que acudiera ante el Agente del Ministerio Público a interponer la denuncia correspondiente.