Sujeto se puso agresivo dentro de una tienda de conveniencia en Centro de Durango

Un hombre fue detenido la tarde del pasado lunes, luego de ser señalado por alterar el orden al interior de una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida 20 de Noviembre, en la ciudad de Durango.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:45 horas de este 29 de junio del 2026, en un establecimiento denominado Oxxo localizado en el cruce de las calles Victoria y 20 de Noviembre, donde clientes reportaron la presencia de un individuo que presuntamente ocasionaba molestias a las personas que realizaban sus compras.

Elementos del grupo ciclista Pantera 4, de la Dirección Munincipal de Seguridad Pública que efectuaban recorridos de vigilancia y prevención del delito, acudieron al lugar tras recibir el reporte.

Al arribar localizaron al señalado, identificado como Jorge Armando, de 48 años, quien fue asegurado por los agentes.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Delegación Norte y puesto a disposición del Juez Administrativo, autoridad que determinaría la sanción correspondiente por la falta cometida.

En tanto que la actividad dentro del establecimiento volvió a la normalidad.