Sujeto saca dinero de varias tarjetas del Bienestar en Durango; lo detectan y llaman a policías

La activación de una alarma en un cajero automático del Banco del Bienestar, generó la movilización de corporaciones de seguridad durante la madrugada de este miércoles en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El reporte se recibió alrededor de las 05:30 horas, de este miércoles 10 de junio del 2026, en un cajero ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, casi esquina con calle Bruno Martínez, donde se alertó sobre una situación considerada inusual por parte del personal de monitoreo.

Según la información proporcionada a las autoridades, dentro del área del cajero se encontraba un hombre que presuntamente realizaba movimientos con varias tarjetas bancarias. El sujeto fue descrito con chamarra negra, pantalón azul, tenis negros con detalles en blanco y una mochila de color azul.

Asimismo, se indicó que la persona aparentemente colocaba dinero en efectivo dentro de la mochila mientras permanecía en el sitio, situación que motivó la solicitud de una revisión preventiva por parte de los cuerpos de seguridad.

Elementos policiacos acudieron al lugar para verificar el reporte y entrevistar a las personas involucradas, con el objetivo de determinar si existía alguna conducta constitutiva de delito o alguna irregularidad relacionada con el uso de las tarjetas.

Hasta el momento no se informó sobre detenciones ni aseguramientos derivados de la intervención.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la procedencia de los movimientos realizados en el cajero automático.