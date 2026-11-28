Un establecimiento comercial ubicado en el fraccionamiento Residencial Aranjuez, de la capital duranguense, fue escenario de un presunto robo de mercancía durante la noche de este viernes.

El incidente fue reportado alrededor de las 19:15 horas del 27 de noviembre, a través de los números de emergencia. El negocio afectado es la tienda de conveniencia denominada Oxxo Aranjuez, ubicada sobre la calle San Fernando, a la altura de San Lorenzo.

De acuerdo con la información proporcionada en el llamado de auxilio, un hombre ingresó al establecimiento y presuntamente se apoderó de mercancía sin realizar el pago correspondiente.

El señalado como responsable vestía pantalón de mezclilla y sudadera, según la descripción proporcionada por la persona que solicitó la intervención policial.

No se especificó el tipo de productos sustraídos ni el monto económico al que asciende la afectación para el establecimiento.Tampoco se proporcionó información sobre el uso de violencia durante el incidente o la posible detención del presunto responsable.