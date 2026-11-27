Durante la madrugada de este viernes, un sujeto ocasionó daños a un automóvil estacionado en calles del fraccionamiento 22 de Septiembre, de la capital duranguense, al utilizar una piedra para romper los cristales de la unidad.

El hecho fue reportado al número de emergencias aproximadamente a las 03:30 horas del 27 de noviembre, en la calle Eliseo Rentería, cerca de la calle Profesora María de la Luz, hasta donde acudieron elementos de la Policía Municipal.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con Óscar Oswaldo, de 29 años de edad, médico residente, quien manifestó haber observado a un individuo vestido de negro cuando ocasionaba daños a su automóvil.

La unidad afectada es de la marca Chevrolet, línea Spark, con placas de circulación del estado de Durango, cuyo parabrisas y medallón fueron dañados con una piedra, tras lo cual el responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Los elementos de la Policía Preventiva orientaron al propietario del vehículo sobre el procedimiento para interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por los daños ocasionados a su patrimonio.