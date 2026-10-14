Sujetos armados intentan secuestrar a chofer de DiDi en Durango; víctima logra escapar

Un conductor de la plataforma DiDi logró escapar de tres sujetos armados que presuntamente intentaron privarlo de su libertad y exigir 50 mil pesos a sus familiares para dejarlo libre , luego de que mediante engaños lo llevaran hasta un camino de terracería en las inmediaciones de La Ferrería, al sur de la ciudad de Durango, situación que provocó la movilización de elementos de la Policía Estatal.

El afectado fue identificado como Carlos "N", de 50 años de edad, quien realizaba un servicio de transporte a través de la aplicación DiDi, cuando recogió a un pasajero en las inmediaciones de Plaza Central, ubicada sobre el bulevar Domingo Arrieta, desde donde emprendió el recorrido con dirección a la zona de La Ferrería.

De acuerdo con la declaración del conductor, el supuesto cliente lo condujo mediante engaños hacia un camino de terracería, donde ya lo esperaban otros dos individuos que portaban armas, quienes lo obligaron a descender de su vehículo, de la marca Nissan, línea Versa, color azul, para posteriormente amenazarlo y exigirle que se comunicara con sus familiares.

Los presuntos delincuentes le ordenaron realizar llamadas telefónicas a su patrón y a su esposa , con la intención de exigirles la cantidad de 50 mil pesos a cambio de dejarlo en libertad, por lo que el trabajador del volante permaneció bajo amenazas mientras los sujetos intentaban conseguir el dinero.

VÍCTIMA LOGRA ESCAPAR

Sin embargo, en un descuido de sus captores, Carlos Rubén consiguió abordar nuevamente su automóvil y escapar del lugar, emprendiendo la huida con dirección a su domicilio, mientras realizaba una llamada al número de emergencias 911 para solicitar ayuda.

El reporte fue atendido por elementos de la Policía Estatal que participaban en el Operativo Dragón, quienes localizaron y auxiliaron al conductor, brindándole protección y orientación para evitar que continuara siendo víctima de las amenazas y exigencias económicas de los presuntos responsables.

Finalmente, se informó que los números telefónicos utilizados para realizar las llamadas de extorsión fueron proporcionados a la Fiscalía General del Estado de Durango, con la finalidad de integrarlos a la investigación y tratar de identificar a los tres sujetos involucrados, quienes hasta el momento no han sido localizados, mientras se busca esclarecer lo ocurrido y determinar su responsabilidad en los hechos.