Un hombre que viajaba con destino a Sinaloa fue interceptado por sujetos armados que lo despojaron de su camioneta sobre la carretera a Mazatlán, según reportó al número de emergencias 911 durante los primeros minutos de este martes.

El afectado, identificado como Anselmo, señaló que el atraco ocurrió alrededor de las 22:30 horas del lunes, cuando dos camionetas le cerraron el paso mientras circulaba por dicha vía.

De las unidades descendieron sujetos armados, quienes lo despojaron de una camioneta GMC Sierra, modelo 2024, color negro y de doble cabina.

Tras recibir el reporte, elementos de las corporaciones policiacas y de la Guardia Nacional se movilizaron para atender el llamado.

Al afectado le recomendaron presentar la denuncia ante el Ministerio Público, a fin de que se integre la carpeta de investigación correspondiente.

El reporte no precisa el kilómetro donde ocurrió el robo ni informa sobre personas detenidas o la recuperación del vehículo.