Un joven fue presuntamente privado de su libertad por cinco sujetos armados que viajaban en una camioneta de lujo, durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre, en el fraccionamiento Nuevo Valle, de la ciudad de Durango; sin embargo, minutos después regresó al lugar con golpes visibles.

El incidente fue reportado aproximadamente a las 03:30 horas, en las inmediaciones de la avenida Constelaciones y la calle Cetus, donde un hombre solicitó la intervención de las autoridades al señalar que su amigo había sido llevado por la fuerza.

De acuerdo con la versión del reportante, cinco individuos llegaron a bordo de una camioneta de color blanco, con placas de circulación del estado de Zacatecas, y aparentemente portaban al menos un arma de fuego.

Los sujetos se llevaron a un joven al que únicamente identificó con el apodo de "El Güero", a quien había conocido dos días antes durante una fiesta, por lo que desconocía su nombre completo, domicilio y demás información personal.

No obstante, cuando las autoridades investigadoras establecieron comunicación con el testigo, este explicó que su amigo había regresado minutos después al sitio para recoger una motocicleta de color negro con azul, pero presentaba golpes y únicamente comentó que se dirigiría a su casa.

El reportante señaló que desconocía dónde vivía el joven y que tampoco contaba con su número telefónico o redes sociales, situación que dificultó obtener mayores datos sobre lo ocurrido y establecer comunicación con el presunto afectado.

Hasta el momento no se ha esclarecido quiénes eran los ocupantes de la camioneta ni qué ocurrió durante el tiempo que el joven permaneció con ellos. Tampoco se ha confirmado la presentación de una denuncia formal por estos hechos.