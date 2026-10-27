Sujetos golpean a mujer para robarle su mochila cuando iba al trabajo; ocurrió en Río Dorado

Una mujer terminó con lesiones en la cabeza, el rostro y una de sus manos, luego de ser atacada por dos sujetos que intentaron despojarla de su mochila cuando caminaba hacia la carretera para abordar el transporte que la llevaría a su trabajo, en hechos registrados en el fraccionamiento Río Dorado, de la ciudad de Durango.

La afectada fue identificada como Luz Sarahí de Santiago Borjas, de 37 años de edad, quien durante la tarde del lunes 26 de octubre acudió a recibir atención médica a la Unidad de Medicina Familiar número 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con la información que la paciente proporcionó al personal de Trabajo Social, caminaba con dirección a la carretera para tomar su transporte cuando fue sorprendida por dos individuos que se aproximaron por detrás y comenzaron a forcejear con ella para arrebatarle la mochila que llevaba consigo.

La mujer intentó sujetar sus pertenencias para evitar el robo; sin embargo, uno de los agresores la golpeó en la cabeza con un objeto que no logró identificar, además de recibir un golpe en la boca y resultar con una lesión en la muñeca derecha, por lo que posteriormente buscó atención médica ante las molestias que presentaba.

Durante la valoración en la clínica del IMSS se estableció que presentaba una contusión en un dedo de la mano, sin afectación de las uñas, así como traumatismo de cabeza no especificado. El ingreso fue reportado al sistema de emergencias C5 alrededor de las 19:30 horas, lo que motivó la intervención de agentes de la Policía Investigadora de Delitos para conocer las circunstancias de la agresión.

No obstante, cuando los investigadores recabaron información con el personal de Trabajo Social, se les indicó que la paciente ya se había retirado de la unidad médica, aproximadamente 20 minutos después de que se le ofreciera esperar a las autoridades ministeriales. La mujer explicó que debía regresar con sus hijos menores, quienes permanecían bajo el cuidado de una vecina, debido a que no cuenta con familiares en la ciudad. Por ello, los agentes únicamente pudieron documentar lo sucedido mediante la información proporcionada por el personal hospitalario.