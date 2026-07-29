Sujetos ingresan a casa de Karely Ruiz de madrugada, ¿intentaron secuestrarla?, esto sabemos

En la primera horas de este miércoles 29 de julio, un grupo de sujetos encapuchados entraron a la casa de la creadora de contenido, Karely Ruiz, en su residencia en Nuevo León. Esto sabemos según reportes de las autoridades.

Karely Ruiz, es una de la creadoras de contenido más relevantes de la última época, pero en esta ocasión se ha visto envuelta en una complicada situación debido a que, sujetos armados entraron en la casa de la también modelo. Las autoridades recibieron el reporte en las primeras horas de este miércoles.

¿Qué sucedió en la casa de Karely Ruiz?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, alrededor de las 3:49 horas de este miércoles, debido a que varias personas ingresaron al inmueble en la colonia Las Puentes Sexto Sector, en San Nicolás de los Garza, mientras los residentes dormían.

El esposo de la creadora de contenido Jhon Faber Cruz Echeverría de 26 años, declaró a las autoridades que los criminales lo golpearon en la cabeza y le causaron varias lesiones en la espalda. Además los sujetos se robaron 200 mil pesos en efectivo, así como joyería. Echeverría añadió que rompieron una ventana del segundo piso para entrar a la residencia.

Aunque no pudo precisar el número de personas involucradas, afirmó que al menos uno llevaba un arma de fuego corta. También dañaron dos teléfonos iPhone, con el fin de evitar que los habitantes pidieran apoyo de los servicios de emergencia. Después de tomar las pertenencias, los sujetos huyeron a pie.

Autoridades investigan el asalto en la casa de Karely Ruiz

Oficiales de la Policía de San Nicolás acudieron al lugar de la zona a iniciar investigaciones de los ocurrido. Por su parte, la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron la recolección de evidencias, como las grabaciones de las cámaras de vigilancia y las declaraciones de testigos.

No obstante, Karely Ruiz y su hija no presentan lesiones, en tanto solo Jhon Faber recibió atención médica por la lesiones que le generó el atraco. Esto de acuerdo con los reportes de las autoridades, por lo que el caso continúa bajo investigación.