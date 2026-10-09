Sujetos ingresan a hogar de exmilitar para robar arma y relojes, en Durango

Un militar retirado fue víctima de los amantes de lo ajeno, quienes ingresaron a su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Santa Amelia, de la ciudad de Durango, de donde sustrajeron un arma de fuego, varios cargadores y tres relojes, sin que se observaran daños en los accesos de la vivienda.

El robo fue reportado durante la mañana del jueves 8 de octubre, alrededor de las 10:15 horas, cuando el afectado llegó a su domicilio y descubrió que algunas de sus pertenencias habían desaparecido.

El denunciante, identificado como Marco Antonio, señaló que al revisar su vivienda, ubicada en la calle Fanny Anitúa, cerca de Dolores del Río, se percató de que personas desconocidas habían ingresado para apoderarse de diversos objetos de valor.

Entre lo robado se encuentra un arma de fuego tipo escuadra, de la marca Sig Sauer, así como cuatro cargadores, además de tres relojes, cuyo valor económico no fue especificado en el reporte inicial.

Una de las situaciones que llamó la atención del afectado fue que no encontró puertas, ventanas o cerraduras forzadas, por lo que se desconoce la manera en que los responsables lograron ingresar al inmueble para cometer el robo.

Durante el reporte a las autoridades, Marco Antonio manifestó que es militar retirado, dato que quedó asentado junto con las características de los objetos sustraídos, principalmente del arma de fuego que ahora se encuentra en manos de personas desconocidas.

El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes, a fin de que se realicen las investigaciones para esclarecer el robo, identificar a los responsables y tratar de recuperar los objetos sustraídos, particularmente el arma de fuego y sus cuatro cargadores.