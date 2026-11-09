Sujetos que iban en camioneta golpean a hombre para robarle su celular en Paseo de Las Alamedas

Un hombre fue víctima de un robo con violencia durante la noche del domingo, luego de que cuatro sujetos descendieran de una camioneta para agredirlo físicamente y despojarlo de su teléfono celular, en las inmediaciones del Paseo de Las Alamedas, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 23:45 horas del domingo 8 de noviembre, sobre el bulevar Dolores del Río, a la altura de la calle Hidalgo, donde el afectado solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con el reporte realizado al número de emergencias 911, el afectado, identificado como Yohan Eduardo, señaló que cuatro personas que viajaban a bordo de una camioneta descendieron de la unidad y comenzaron a golpearlo.

Durante la agresión, los sujetos lograron quitarle su teléfono celular y posteriormente abordaron nuevamente la camioneta en la que se desplazaban, para escapar del lugar antes de que pudieran ser detenidos.

El reportante indicó que los responsables huyeron por el bulevar Dolores del Río, con dirección hacia las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin que se proporcionaran mayores características de la camioneta o de los presuntos agresores.

El incidente quedó registrado como robo con violencia a transeúnte, mientras que hasta el momento se desconoce si el afectado requirió atención médica por los golpes recibidos. Tampoco se cuenta con información sobre la localización de los cuatro involucrados, por lo que será necesario establecer si la víctima presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango.