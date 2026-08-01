Sujetos quebran cristales de un coche en la colonia División del Norte

La madrugada de este sábado se registró un nuevo hecho de vandalismo contra un vehículo en la ciudad de Durango, luego de que dos sujetos quebraran los cristales de un automóvil estacionado frente a un domicilio de la colonia División del Norte.

El reporte fue recibido alrededor de las 05:30 horas del 1 de agosto. El propietario de la unidad solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad al señalar que el ataque había ocurrido apenas unos minutos antes y que uno de los presuntos responsables aún se encontraba a media cuadra del lugar.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al domicilio ubicado sobre la calle Toma de Zacatecas, donde se entrevistaron con Ricardo "N", propietario del vehículo afectado.

El denunciante explicó que mientras permanecía en su vivienda observó la llegada de dos hombres, quienes se dirigieron directamente hacia su automóvil, de la marca Nissan, línea Tsuru, color blanco, y comenzaron a causar daños en la carrocería y en los cristales.

Tras romper las ventanas del vehículo, los individuos huyeron del sitio sin apoderarse de objetos que se encontraban en el interior, por lo que el afectado señaló que únicamente sufrió daños materiales en la unidad.

Los agentes recabaron la información correspondiente y realizaron las diligencias iniciales para integrar el reporte. El propietario manifestó que presentará la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Durango para que se inicie la investigación y se proceda conforme a derecho.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier dato que contribuya a la identificación de los responsables de este nuevo caso de daños a vehículo registrado en la capital duranguense.