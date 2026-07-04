Suma Conagua más de 20 sanciones por extracción ilegal de agua en Durango durante 2026

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha aplicado más de 20 sanciones durante el presente año por irregularidades relacionadas con el uso del agua en Durango, principalmente por la extracción ilegal mediante pozos clandestinos, además de mantener abiertos más de 10 procedimientos administrativos.

Roberto Delgado Gallegos, director local de la Conagua en Durango, informó que el Programa Nacional de Inspección se mantiene de forma permanente en toda la entidad con el objetivo de combatir el uso irregular del recurso hídrico y garantizar un manejo legal y transparente del agua.

Explicó que semanalmente se realizan más de 10 visitas de inspección en distintos municipios del estado y, cuando se detectan irregularidades, se aplican las sanciones que contempla la Ley de Aguas Nacionales.

Precisó que las multas pueden ir desde los 500 mil pesos hasta cinco millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción, y señaló que ya se han impuesto sanciones superiores a los dos millones de pesos.

Indicó que la mayoría de las sanciones corresponden a la extracción ilegal de agua mediante pozos clandestinos, aunque el programa también contempla inspecciones por aprovechamiento de aguas superficiales, extracción de materiales pétreos e invasión de zonas federales.

Respecto al pozo clausurado del empresario Herrera Ale, confirmó que permanece cerrado y que el procedimiento administrativo continúa en curso para determinar la sanción económica correspondiente.

Además, adelantó que existen otros procedimientos en proceso en los que incluso podría determinarse la clausura definitiva de pozos y la cancelación de concesiones, en caso de acreditarse las irregularidades detectadas.

Delgado Gallegos señaló que estas acciones buscan frenar la sobreexplotación de los acuíferos, pues la existencia de pozos clandestinos impide autorizar nuevas concesiones a productores que cumplen con todos los requisitos establecidos por la ley.