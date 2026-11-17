El robo de motocicletas dejó 207 registros en Durango entre enero y septiembre de 2026, de los cuales 19 fueron cometidos con violencia y 188 sin violencia.

Durante dicho periodo, la capital del estado concentró la mayor cantidad de denuncias por robo de motocicletas, con 160 casos, equivalentes al 77 por ciento del total.

LOS DATOS

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el municipio de Durango reportó dos robos de motocicleta con violencia y 158 sin violencia. Gómez Palacio ocupó el segundo lugar en incidencia, con 16 casos, 10 con violencia y seis sin ella; mientras que Lerdo registró siete denuncias, uno con violencia y seis sin violencia.

El comportamiento mensual mostró un incremento en la segunda mitad del periodo. En enero se contabilizaron 16 robos y en febrero 14; durante marzo también fueron 14 y en abril 13. En mayo subieron a 20, en junio bajaron a 13 y en julio aumentaron a 38. Agosto fue el mes con más registros, con 41, mientras que septiembre cerró con 38.

Las 188 denuncias por robo sin violencia se distribuyeron principalmente en la capital, con 158; Gómez Palacio y Vicente Guerrero, con seis y cinco, respectivamente; además de Nombre de Dios, con cinco.

En cuanto a los robos con violencia, Gómez Palacio concentró la mayor cantidad de denuncias, con 10 registros; luego apareció Lerdo, con seis; Durango dos y Nombre de Dios uno.