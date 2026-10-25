Suman 260 rescates de fauna silvestre en la ciudad de Durango

En lo que va de 2026, la Policía Ambiental registra el rescate de 260 ejemplares de fauna silvestre que se encuentran en la ciudad. Los animales son puestos bajo resguardo y cuidados para después ser liberados en su hábitat natural.

Entre las principales especies que se rescatan están las serpientes, los tlacuaches, los zorrillos, los zorros, los murciélagos y diversas aves.

Uno de los rescates a los que acudió el personal de la Policía Ambiental ocurrió en pleno Centro Histórico, donde se detectó una paloma aparentemente lastimada que no podían sacar de un inmueble de la Barra de Abogados , ubicado en la calle Zaragoza.

Finalmente, se logró capturar al ave y trasladarla para revisar las condiciones en las que se encontraba. Mientras tanto, permanece en el Zoológico Sahuatoba, que es el lugar certificado para brindar atención a los animales rescatados por las autoridades.

Los animales permanecen bajo observación y en cuarentena, mientras reciben alimentación y cuidados veterinarios. Si se determina que se recuperaron favorablemente, podrán ser liberados ; de lo contrario, permanecerán en el zoológico.

Bajo resguardo del zoológico han llegado ejemplares de todo tipo de especies, incluso algunas de mayor tamaño, como coyotes y monos, así como especies exóticas que fueron detectadas en posesión de personas de manera irregular.