Suman cinco detenidos por masacre en Zacatecas; uno es de Durango y podría pertenecer a un cártel

El Gobierno de Zacatecas informó, mediante una rueda de prensa, que luego del hallazgo de 10 personas asesinadas en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, los operativos desplegados por las fuerzas federales y estatales han dejado cinco detenidos.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, y Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, presentaron un informe en el que detallaron la captura de tres personas más que podrían estar vinculadas con una célula delictiva que opera en la región y estaría relacionada con los hechos de violencia del pasado 18 de julio.

¿Quiénes son los nuevos detenidos por la masacre en Zacatecas?

Trascendió que esta detención se registró en una brecha de terracería que conecta a la comunidad de José María Morelos con la localidad 6 de Enero, en Fresnillo, y que durante las acciones de seguridad se logró la captura de tres personas, que podrían ser integrantes de un cártel , entre las que se encuentra una menor de edad.

​Leonel "N", de 23 años de edad y originario de Mazatlán, Sinaloa

Osvaldo "N", de 22 años de edad y originario del estado de Durango

​Una adolescente, originaria del municipio de Jerez, Zacatecas

¿Qué fue asegurado durante la intervención?

​A los señalados se les decomisó una importante cantidad de dosis de droga, armamento táctico y equipo utilitario.

En total fueron 113 envoltorios con metanfetamina, así como 16 envoltorios y una bolsa adicional con características de marihuana.

También aseguraron seis cargadores para arma larga calibre .223, tres chalecos balísticos y 40 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas" , además de una camioneta Nissan Frontier NP300 con números de identificación alterados.

​Suman 5 detenciones tras el hallazgo de las 10 víctimas

​El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, detalló que con este golpe suman cinco las personas puestas a disposición de las autoridades tras los acontecimientos del 18 de julio.

Una de las personas fue arrestada el 19 de julio en Pánuco, otra el 20 de julio en Fresnillo y las otras tres este martes, aunque no se dio a conocer la identidad de los dos primeros detenidos ni tampoco precisaron los delitos que se les imputan.