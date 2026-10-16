Suman cinco protocolos de seguridad por bromas de 'tiroteos' en Durango

Una alerta por un posible tiroteo en el CBTIS 110 de Durango movilizó a corporaciones policiacas, que acudieron al plantel y no encontraron indicios de una amenaza real. Pese a ello, se activaron los protocolos de seguridad y la dirección decidió mantener las clases y las actividades habituales. Van cinco bromas en la semana.

Tras conocerse el posible mensaje de amenaza, las autoridades del plantel dieron aviso a las corporaciones de seguridad, cuyos elementos acudieron a verificar la situación. Al no encontrar indicios que confirmaran un riesgo, se determinó continuar con las actividades escolares.

La dirección pidió al personal docente y administrativo mantener sus labores en los horarios habituales. No obstante, se dejó a criterio de los padres de familia decidir si sus hijos permanecían en clases o se retiraban del plantel.

Con este caso, suman tres las alertas por posibles tiroteos registradas durante la semana en la capital del estado. La primera ocurrió en la Escuela Secundaria Técnica 67, la segunda en el poblado 5 de Mayo y la tercera en el CBTIS 110.

A estos casos se suman dos amenazas registradas en secundarias del municipio de Lerdo: una en la escuela Benito Juárez, ubicada en la comunidad de Ciudad Juárez, y otra en la secundaria Rafael Martínez Castañeda, en la cabecera municipal.

De acuerdo con la información disponible, en ninguno de los casos las corporaciones policiacas encontraron indicios de una amenaza real. Las alertas han generado movilización de las autoridades y preocupación entre las comunidades escolares, ante mensajes que presuntamente buscan provocar la suspensión de clases.