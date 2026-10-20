Super Bowl LXI: ¿'U2' es la banda elegida para el show del medio tiempo? Esto es lo que sabemos

Como es de costumbre, el mundo de la NFL ya comenzó a poner a sus principales candidatos para ser el artista estelar en la próxima edición del Super Bowl. Y es que en las últimas horas ha surgido información relevante del tema.

Aparentemente, los fanáticos de la banda irlandesa se ilusionaron al ver al nombre de "U2" relacionado directamente con la NFL pero todo esto cambiaría en el contexto un par de horas después.

¿"U2" estará en el medio tiempo del Super Bowl?

Poco después de la inmensa ola de rumores por parte del mundo de espectáculos, la NFL sacó un post oficial donde confirmaba a la agrupación para un partido pero no sería para el encuentro del 14 de febrero en Los Ángeles.

Bono y compañía estarían siendo el entretenimiento para el partido entre los Green Bay Packers y Los Angeles Rams, en celebración del Thanksgiving el miércoles 25 de noviembre en el SoFi Stadium.

¿Por qué hubo una confusión?

Por lo regular, durante los mediados de octubre se suele revelar por parte de la organización quién estará en el espectáculo del medio tiempo, por lo que los rumores siempre suelen tener un crecimiento por estas fechas.

Aunado a ello, se le suma la casualidad que el partido del Día de Acción de Gracias entre Packers y Rams será también jugado en Inglewood, Los Ángeles. Por ende, miles de seguidores de este show comenzaron a especular sobre la aparición de la banda irlandesa el domingo 14 de febrero.

¿Quiénes suenan para el show del medo tiempo?

Además de todas las especulaciones que han habido alrededor de esta semana, surgió de nueva cuenta la información de la empresa que se encarga de producir este espectáculo, Roc Nation, quien dirige nada más y nada menos que el rapero Jay-Z.

Y con ello surgieron teorías sobre quienes podrían estar, entre los que más destacan: Miley Cyrus, Justin Bieber y el propio dirigente del show, Jay-Z, por lo que varios fandoms empezaron a debatir en redes sociales sobre quién debería de estar en el show.

Sin embargo, todo esto continúa siendo parte de los rumores que se generan en estas fechas, por lo que habrá que esperar la confirmación por parte de la NFL para saber quién protagonizará en esta ocasión el show del medio tiempo del Super Bowl LXI.