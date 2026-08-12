Supercopa de Europa: Luis Enrique y el PSG se coronan tras superar con dramatismo al Aston Villa

El Paris Saint-Germain y el Aston Villa disputaron la gran final de la Supercopa de Europa 2026 en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria. El cuadro francés y el conjunto inglés chocaron tras proclamarse flamantes campeones de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League, respectivamente, buscando conquistar el primer trofeo oficial continental de la nueva temporada.

Ambos equipos muestran temple

Bajo el arbitraje del somalí Omar Artan, el cuadro francés comandado por Luis Enrique tomó la iniciativa con una circulación paciente mediante Vitinha, Warren Zaïre-Emery y João Neves. La insistencia rindió frutos al minuto 19: tras una recuperación alta, Khvicha Kvaratskhelia recibió en el área, recortó a un zaguero y sacó un derechazo potente para vencer a Marco Bizot, firmando el 1-0 tras la confirmación del VAR.

Lejos de amedrentarse, el esquema táctico de Unai Emery adelantó líneas sosteniéndose en la distribución de John McGinn y la constante movilidad de Emiliano Buendía. La respuesta de los Villans encontró premio sobre el cierre del primer tiempo: en el minuto 44, el atacante Brian Madjo capitalizó una desatención entre Willian Pacho y Marquinhos para definir ante Matvéi Safónov, sellando el 1-1 parcial antes del entretiempo.

Doué coloca el definitivo para Les Parisiens

Para el complemento, Luis Enrique mandó al campo a Ousmane Dembélé por Maghnes Akliouche buscando mayor desequilibrio exterior. La agresividad parisina provocó la amonestación de Pau Torres al 51'. En el minuto 61, tras una fluida combinación ofensiva, Désiré Doué definió con serenidad dentro del área chica para colocar el 2-1, un tanto que devolvió la ventaja a la escuadra gala.

Con la desventaja, la vehemencia inglesa derivó en tarjetas amarillas para João Gomes y John McGinn. Emery reaccionó al 71' con un triple cambio, enviando a Tammy Abraham, Lamare Bogarde y Alysson por Madjo, Boubacar Kamara y McGinn. Por su parte, el banquillo parisino ajustó con Lucas Hernández y Fabián Ruiz en relevo de Nuno Mendes y João Neves para aplacar los centros al área.

En el tramo decisivo, Aston Villa agotó sus modificaciones con Tyrone Mings y Ross Barkley, mientras PSG aseguró el resultado mediante Senny Mayulu y Lucas Beraldo. La zaga encabezada por Achraf Hakimi y las intervenciones serenas de Safónov neutralizaron los desesperados embates británicos. Sin conceder libertades en el tiempo añadido, el Paris Saint-Germain consumó el triunfo 2-1 para alzarse con la Supercopa de Europa 2026.