Quienes miren al cielo al atardecer de este martes tendrán la oportunidad de ver una de las lunas llenas más llamativas de la temporada. El fenómeno podrá observarse a simple vista desde la ciudad de Durango, siempre que las nubes dejen libre el horizonte. Y para quienes quieran fotografiarlo, los primeros minutos después de la salida ofrecen la oportunidad de encuadrar la Luna junto a los cerros o las siluetas de la ciudad.

La NASA incluye esta luna llena entre los eventos astronómicos de noviembre de 2026 debido a su cercanía con la Tierra. Será la primera de una serie de tres superlunas consecutivas, que continuará en diciembre y enero.

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¿A qué hora sale la superluna en Durango?

Este martes 24 de noviembre, la Luna alcanzará su fase llena a las 8:53 de la mañana, hora local. Para verla salir desde la capital duranguense habrá que esperar hasta alrededor de las 6:14 de la tarde y mirar hacia el este-noreste.

Esa hora corresponde a la salida sobre un horizonte despejado. Si observas desde una calle rodeada de edificios o desde un punto donde los cerros cubren parte de la vista, es posible que la veas unos minutos después. Una forma sencilla de ubicar el rumbo es mirar hacia el este y girar un poco hacia el norte.

Si las nubes tapan el horizonte al atardecer, todavía puedes buscarla más tarde. Conforme avance la noche, la Luna ganará altura y será más fácil encontrarla por encima de los edificios.

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¿Por qué se le llama superluna?

La órbita de la Luna es ligeramente ovalada, así que su distancia respecto a la Tierra cambia a lo largo del mes. El punto de mayor acercamiento se conoce como perigeo. Cuando la fase llena ocurre cerca de ese punto, se habla de una superluna.

La cercanía puede hacer que la Luna se vea un poco más grande y brillante que en otras noches de luna llena. A simple vista, la diferencia puede ser sutil. El efecto más llamativo suele darse cuando está baja y parece enorme al lado de un cerro o un edificio. Esa impresión se conoce como ilusión lunar y también puede ocurrir con cualquier luna llena.

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¿Cómo fotografiar la superluna con el celular?

Si quieres que en la foto se reconozca el paisaje de Durango, busca tu encuadre antes de que salga la Luna. Una silueta de los cerros, las torres de un templo o una fila de árboles funciona como referencia y ayuda a mostrar por dónde se asomó. Justo después de la salida todavía puede quedar algo de luz en el cielo, lo que facilita que el paisaje también se distinga.

Apoya el teléfono en una superficie firme, toca la Luna en la pantalla para enfocar y reduce la exposición poco a poco si se ve como un círculo blanco. Si tu celular tiene un lente telefoto, puedes aprovecharlo para acercar el encuadre. Con la cámara principal también puedes conseguir una buena toma si le das espacio al paisaje y evitas forzar el zoom digital.

Para verla a simple vista basta con buscar un punto con vista despejada hacia el este-noreste poco antes de las 6:14 de la tarde. Si quieres verla junto al perfil de la ciudad, conviene llegar unos minutos antes. Si prefieres observarla más arriba, puedes esperar a que oscurezca por completo.