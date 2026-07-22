Supervisan condiciones de comercios y alimentos en la Feria de Durango

Personal Municipal realizó la verificación de permisos de los comerciantes instalados dentro de la Feria Nacional de Durango, mientras que la Dirección Municipal de Salud Pública en recorridos supervisa las condiciones de preparación y manejo de alimentos.

El director de Inspección Municipal, Ubaldo Salazar Chávez, informó que hasta el momento los comercios que se han revisado, cumplen con la normatividad vigente.

Indicó que se encuentra en marcha el muestreo de alimentos y bebidas en coordinación con personal de Salud, como parte de las acciones preventivas para proteger la salud de los visitantes.

Además de las inspecciones, brindan recomendaciones a los comerciantes para reforzar las medidas de higiene durante la preparación de alimentos.

También se hace la entrega de kits con insumos que contribuyen a mantener mejores condiciones sanitarias en los establecimientos.

Las autoridades señalan que se busca generar las mejores condiciones para que el recinto sea un espacio de convivencia familiar en orden, pero además en donde se cumplan las condiciones sanitarias adecuadas.

Aseguran que en este operativo de inspección, prevención y vigilancia del primer fin de semana, transcurrió sin incidentes mayores relacionados con la actividad comercial.

Salazar Chávez indicó que este operativo se realiza sin descuidar el resto del municipio, pues las cuadrillas de inspectores continúan realizando recorridos y labores habituales en distintos puntos de la ciudad.