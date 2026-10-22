Surge 'Lady Gringa': extranjera agrede a comensal mexicano en taquería de la CDMX | VIDEO

Una mujer extranjera se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar una discusión con empleados y clientes de una taquería ubicada en la Ciudad de México, donde presuntamente lanzó insultos y agredió físicamente a varias personas.

Un nuevo incidente protagonizado por una mujer extranjera ha generado controversia en redes sociales, luego de que se difundieran varios videos en los que aparece discutiendo con trabajadores y comensales de la Taquería Orinoco , ubicada en la colonia Condesa, en la capital del país.

La mujer, quien fue apodada por internautas como "Lady Gringa", habría protagonizado una serie de enfrentamientos que comenzaron fuera del establecimiento y terminaron en una discusión con empleados y clientes que intentaron intervenir.

¿Qué ocurrió con 'Lady Gringa' en la taquería?

De acuerdo con el testimonio difundido por un usuario en redes sociales, la mujer, en un evidente estado de ebriedad, habría agredido verbalmente a vendedores ambulantes afuera del restaurante previo al suceso captado.

Luego de ello ingresó a la taquería exigiendo apoyo a las meseras para poder pedir un vehículo de transporte por aplicación . Ante este contexto, uno de los comensales intervino para indicarle que podía pedir un taxi por su cuenta.

Sin embargo, lejos de terminar la discusión, la mujer comenzó a confrontar a quienes se encontraban en el establecimiento, lanzando insultos y cuestionando los ingresos económicos de los empleados.

Según el relato del afectado, la situación escaló hasta las agresiones físicas, pues aseguró que recibió un golpe en el abdomen y que la mujer también arrojó su gringa que se encontraba consumiendo.

¿Qué pasó con la mujer extranjera tras la agresión?

Al ver que la situación claramente había escalado, el joven que estaba grabando llamó a una patrulla de la CDMX para poder sacar a la estadounidense que estaba agrediendo al personal y al hombre en cuestión.

Ante ello y con base al relato del video, la mujer terminó ante las autoridades, sin embargo también hubo un ligero problema ahí debido a que los elementos no podían comunicarse con ella por el tema del lenguaje.

No obstante, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que la mujer haya sido detenida o sancionada por lo ocurrido . Tampoco se ha dado a conocer su identidad ni existe información pública suficiente para establecer su nacionalidad exacta.

Controversia sobre la gentrificación en Ciudad de México

El episodio generó múltiples reacciones en redes sociales, donde múltiples personas culpan a la gentrificación de varias zonas en la capital del país.

Asimismo, el caso reavivó la conversación sobre el respeto hacia los trabajadores de establecimientos comerciales y la convivencia entre residentes, turistas y visitantes extranjeros en zonas de la Ciudad de México