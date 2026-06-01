¿Sus amigos lo lanzaron? Indagan muerte de un joven ahogado en una represa tras la difusión de video

La muerte de un joven de 22 años en una represa de Colombia dio un giro luego de que se difundieran en redes sociales videos de los momentos previos a su caída al agua, material que ahora forma parte de las investigaciones para esclarecer si se trató de un accidente o si hubo participación de terceros.

La víctima fue identificada como Alexander Avendaño Varela, quien se encontraba en una embarcación tipo planchón durante una fiesta en el embalse El Peñol-Guatapé, en Antioquia. De acuerdo con los reportes iniciales, el joven cayó al agua el pasado 24 de mayo, en medio de una convivencia con otras personas, y desde entonces se activó un operativo de búsqueda.

Tras varios días de labores, organismos de socorro localizaron el cuerpo sin vida del joven, con apoyo de bomberos de distintos municipios, familiares y habitantes de la zona. Sin embargo, el caso tomó mayor relevancia después de que comenzara a circular un video en el que se observa una confrontación dentro de la embarcación.

Videos dan giro a la investigación

En las imágenes difundidas en redes sociales se aprecia que, antes de caer al agua, Alexander habría sido rodeado por varias personas durante una riña. Medios colombianos han señalado que en el material se observan agresiones físicas y verbales, además de gritos que ahora son revisados por las autoridades.

Una de las líneas de investigación busca establecer si el joven fue empujado, lanzado o si cayó durante el forcejeo. También se analiza si quienes estaban en el planchón pudieron auxiliarlo y no lo hicieron, ya que en los videos se escucha que algunos de los presentes sabían que no sabía nadar.

El material audiovisual también abrió otro frente de revisión: las condiciones de seguridad en la embarcación. Aunque hay versiones que señalan que antes del recorrido se verificó el uso de chalecos salvavidas, otros reportes indican que las imágenes muestran a varias personas sin portarlos al momento de los hechos, por lo que las autoridades deberán determinar si hubo omisiones.

Testigos y señalados dan su versión

Tras la viralización del caso, algunas personas que iban en la embarcación comenzaron a ser señaladas en redes sociales. Incluso, medios colombianos reportaron que varios de los asistentes y sus familias denunciaron amenazas de muerte después de que el video se difundió.

Una joven identificada como María José Caro negó públicamente haber participado en las agresiones contra Alexander. Según su versión, se acercó al lugar al ver que ocurría una pelea, pero afirmó que no tocó, empujó ni agredió al joven.

También se pronunció un hombre identificado como José Daniel, conocido artísticamente como DJ Coco, quien habría estado relacionado con la fiesta en el planchón. El DJ rechazó estar involucrado en la riña y aseguró que colaboró con las autoridades para aportar información sobre lo ocurrido.

Familiares exigen claridad

El caso ha generado indignación en Colombia debido a que, en un primer momento, la muerte fue vista como un posible accidente por inmersión; sin embargo, la aparición de los videos provocó que la investigación cambiara de rumbo.

Familiares y usuarios en redes sociales han exigido que se esclarezca si Alexander cayó por accidente o si fue víctima de una agresión. Hasta ahora, las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar responsabilidades y reconstruir los minutos previos a la tragedia.

El caso también reavivó el debate sobre la seguridad en recorridos turísticos y fiestas en embarcaciones, especialmente en cuerpos de agua donde el uso de chaleco salvavidas y la reacción inmediata ante una emergencia pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.