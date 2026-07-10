Paciente de clínica estética ingresó al HG450 con deformidad facial y complicaciones respiratorias

La clínica privada donde una mujer de 65 años presuntamente sufrió complicaciones tras someterse a un procedimiento estético fue suspendida por las autoridades sanitarias, mientras la Fiscalía General del Estado de Durango mantiene abierta una investigación para determinar si existió mala práctica médica.

El titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), Saúl Fernández Saracho, informó que la actuación de la dependencia comenzó luego de que el Hospital General 450 notificó el ingreso de una paciente con una severa deformidad facial y complicaciones respiratorias derivadas, presuntamente, de una cirugía estética practicada en un establecimiento privado.

Explicó que la mujer ingresó de madrugada al Hospital General 450 en estado grave, con compromiso de la vía aérea, por lo que fue sometida de inmediato a un procedimiento para descomprimir las zonas afectadas, donde se localizaron importantes acumulaciones de sangre y coágulos. Actualmente permanece hospitalizada, intubada y con pronóstico reservado.

Tras recibir el reporte del hospital, personal de la Coprised acudió el mismo día a realizar una visita de verificación al establecimiento ubicado sobre la calle Laureano Roncal; sin embargo, la clínica se encontraba cerrada y no fue posible efectuar la inspección al no encontrarse los propietarios.

Ante esa situación, se dio parte a la Fiscalía General del Estado, que encabezó una nueva diligencia este jueves. Durante la revisión no fueron localizados expedientes clínicos, notas médicas ni documentación relacionada con la paciente o con el procedimiento que presuntamente se le practicó, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de integrar la investigación.

Fernández Saracho explicó que, de acuerdo con la información obtenida hasta el momento, el procedimiento habría sido realizado por un médico estético y no por un cirujano plástico certificado, situación que podría representar una irregularidad, ya que los médicos estéticos no cuentan con el reconocimiento de especialidad otorgado por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas para efectuar cirugías plásticas invasivas.

Precisó que muchos de estos profesionistas cuentan con cursos o diplomados en medicina estética, pero esa preparación no sustituye una especialidad médica reconocida para practicar procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

El funcionario aclaró que la clínica sí contaba con licencia sanitaria para realizar procedimientos quirúrgicos ambulatorios y con autorización para el manejo de transfusión sanguínea.

Además, estaba en proceso de obtener la licencia para una farmacia intrahospitalaria, trámite en el que incluso Cofepris había realizado recientemente una inspección con observaciones menores.

Indicó que la última visita de verificación de la Coprised al establecimiento se realizó a finales de 2024, cuando se constató un cumplimiento cercano al 90 por ciento de los requisitos sanitarios y se emitieron algunas observaciones que estaban siendo solventadas.

No obstante, explicó que durante las verificaciones sanitarias los médicos presentan títulos y cédulas como médicos generales o médicos estéticos y manifiestan que únicamente realizan procedimientos menores, como aplicación de toxina botulínica, rellenos o extirpación de lesiones superficiales, actividades permitidas dentro de ese ámbito.

La realización de cirugías estéticas mayores constituye una irregularidad cuya detección, en muchos casos, depende de denuncias o de complicaciones como la registrada en este caso.

Fernández Saracho hizo un llamado a la población para verificar que cualquier procedimiento quirúrgico estético sea realizado por médicos cirujanos plásticos certificados, a fin de reducir el riesgo de complicaciones que puedan poner en peligro la vida de los pacientes.