Suspenden juego mecánico en la Feria de Durango tras presentar una variación de voltaje

Siete personas quedaron atrapadas durante varios minutos en el juego mecánico Colossus, instalado en la Feria de Durango, luego de que la atracción se detuviera por una variación en el suministro de energía eléctrica.

El incidente ocurrió alrededor de las 19:50 horas de este domingo, mientras el juego se encontraba en funcionamiento. De acuerdo con la información oficial, una condición de bajo voltaje provocó que su sistema de seguridad activara automáticamente un paro preventivo.

Al momento de la falla, siete usuarios permanecían a bordo y sujetos por las pecheras de seguridad. Aunque las autoridades aseguraron que ninguno estuvo en riesgo, fue necesario mantenerlos en sus lugares mientras se realizaba el procedimiento para reiniciar el sistema y comenzar su liberación.

El personal encargado de la atracción utilizó el mecanismo neumático de las pecheras para bajar a los ocupantes de forma controlada. Las maniobras concluyeron a las 20:16 horas, es decir, aproximadamente 26 minutos después de la detención.

No se reportaron personas lesionadas ni fue necesario trasladar a alguno de los usuarios para recibir atención médica.

Protección Civil suspende temporalmente el Colossus

Después del incidente, personal del Área de Inspección de la Dirección Municipal de Protección Civil revisó la atracción y ordenó su suspensión temporal como medida preventiva.

El juego mecánico quedó inhabilitado y permanecerá fuera de operación mientras se realizan las revisiones técnicas correspondientes. Solamente podrá reanudar actividades cuando se compruebe que cumple con las condiciones necesarias para funcionar de forma segura.

Aunque la versión oficial atribuyó el paro a una variación de voltaje y al funcionamiento de los mecanismos preventivos del propio juego, hasta el momento no se ha informado cuánto tiempo podrían tardar las inspecciones ni cuándo volvería a operar la atracción.