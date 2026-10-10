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¡Suspendido! Federación portuguesa abre un expediente disciplinario a Cristiano Ronaldo

El jugador de 41 años dejó la concentración de la selección de Portugal durante la ventana internacional tras una disputa con el nuevo entrenador, Jorge Jesus.

EFE

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La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha abierto un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo tras su repentina salida de la selección de Portugal debido a desacuerdos con el seleccionador, Jorge Jesus, según anunció este sábado.

En un comunicado, el Comité Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) afirma que Cristiano se encuentra bajo "suspensión preventiva" y que "se ha otorgado carácter urgente al proceso".

Según la nota, el caso está ahora en manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación portuguesa.

Cristiano Ronaldo abandonó de forma abrupta la selección el pasado 30 de septiembre por desavenencias con Jorge Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el pasado 27 de septiembre (1-2).

Según una nota del exmadridista, el motivo del desentendimiento fue Jesus haberlo hecho calentar durante media hora y luego no sacarlo al campo.


También en ese comunicado, Cristiano afirmó que aceptaba una sanción por su decisión y dejó la puerta abierta a un regreso a la selección de Portugal tras ese posible castigo.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Cristiano Ronaldo Portugal Federación, Cristiano, Ronaldo, selección

               

                
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