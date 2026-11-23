Conforme avanza noviembre, las familias comienzan a revisar el calendario escolar para conocer los próximos días de descanso y las fechas en que los estudiantes deberán acudir a las aulas. Aunque el penúltimo mes del año contempla un fin de semana largo para educación básica, también hay modificaciones en las actividades escolares que no aplican para todo el país

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece las fechas de suspensión de actividades para el ciclo escolar 2026-2027. Sin embargo, algunas entidades han anunciado ajustes adicionales que dan a los alumnos días libres antes del descanso programado a nivel nacional.

Ante las dudas sobre si habrá clases este martes 24 de noviembre, es importante distinguir entre las suspensiones que aplican en todo México y las que son disposiciones particulares de las autoridades educativas.

¿Dónde se suspenden las clases este martes 24 de noviembre?

Durante esta última semana de noviembre, las actividades escolares tendrán algunas modificaciones en el estado de Morelos, donde se anunció la suspensión de clases para el lunes 23 y marte 24 de noviembre.

Esta medida fue tomada debido a actividades sindicales del magisterio, por lo que no se trata de un descanso para todos los estudiantes del país ni de una modificación general al calendario de la SEP.

De acuerdo con lo informado por las autoridades educativas, la suspensión contempla la realización de reuniones vinculadas con el proceso de revisión y reforma de los estatutos sindicales.

Por esta razón, los estudiantes de educación básica en las zonas contempladas de Morelos no tendrán que presentarse a clases este martes 24 de noviembre, mientras que las actividades escolares se reanudarán el miércoles 25, por lo que podrán disfrutar de dos días de descanso.

¿En qué estados habrá clases con normalidad?

A diferencia de lo ocurrido en Morelos, el martes 24 de noviembre no está considerado como un día de suspensión general en el calendario escolar 2026-2027.

Esto significa que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria del resto del país deberán acudir a los planteles en los horarios habituales, ya que no existe una disposición nacional que establezca un descanso en esta fecha.

En el caso de Durango, las actividades escolares se mantienen conforme a lo establecido en el calendario oficial, por lo que no se debe considerar un día de descanso.

Suspenderán clases en todo México el viernes 27 de noviembre

Aunque este martes 24 de noviembre el descanso no será general, el viernes 27 habrá suspensión de actividades escolares, debido a la realización de una nueva sesión del Consejo Técnico Escolar, el último de 2026.

Debido a que es una actividad dirigida al personal educativo, los estudiantes no tienen que presentarse a las aulas durante esa jornada.

De esta manera, el descanso abarcará del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, mientras que las clases se reanudarán con normalidad el lunes 30.

Este será el último fin de semana largo del año para los alumnos de educación básica, antes del periodo vacacional de invierno.