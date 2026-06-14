Sustraen a niño de albergue indígena en Durango

La tarde de este sábado se reportó la presunta sustracción de un menor de tres años en el albergue indígena ubicado en la colonia Fátima, en la ciudad de Durango.

La denunciante señaló que una mujer identificada como Adela se llevó a su nieto, de iniciales K.F.

El niño es de baja estatura, tiene cabello largo y ojos cafés rasgados.

Al momento de los hechos, la víctima vestía únicamente un short y no llevaba zapatos.

Autoridades tomaron conocimiento del caso para iniciar su búsqueda.