Justicia

SUSTRACCIÓN DE MENORES

Sustraen a niño de albergue indígena en Durango

La víctima tiene tres años de edad.

Sustraen a niño de albergue indígena en Durango

Sustraen a niño de albergue indígena en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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La tarde de este sábado se reportó la presunta sustracción de un menor de tres años en el albergue indígena ubicado en la colonia Fátima, en la ciudad de Durango.

La denunciante señaló que una mujer identificada como Adela se llevó a su nieto, de iniciales K.F.

El niño es de baja estatura, tiene cabello largo y ojos cafés rasgados.

Al momento de los hechos, la víctima vestía únicamente un short y no llevaba zapatos.

Autoridades tomaron conocimiento del caso para iniciar su búsqueda.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: SUSTRACCIÓN DE MENORES niño, albergue, indígena, vestía

               

                
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