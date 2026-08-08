Talento duranguense formará parte de la gira de Estrellas Premier por España

El futbol duranguense tendrá representación internacional durante el mes de agosto, luego de que Francisco Quiñones y Christian Saucedo fueran seleccionados para integrar el representativo definitivo de Estrellas Premier, equipo que realizará una gira por España del 10 al 24 de agosto de 2026.

Ambos jugadores tendrán la oportunidad de mostrarse en territorio europeo como parte de una experiencia que reunirá a futbolistas destacados de la Liga Premier, con el objetivo de representar al futbol mexicano y competir ante clubes españoles durante poco más de dos semanas.

La concentración comenzará en Cancún

Antes de partir rumbo a España, los futbolistas convocados iniciarán una concentración en Cancún, donde trabajarán junto al resto del selectivo de Estrellas Premier. Esta etapa servirá como preparación previa para conformar al grupo que representará a la categoría durante la gira internacional.

La intención será que los jugadores lleguen en las mejores condiciones posibles a una serie de compromisos en territorio español, donde buscarán exhibir su calidad, preparación y crecimiento futbolístico.

Quiñones y Saucedo representarán a Durango

La convocatoria tendrá un significado especial para Durango, ya que tanto Francisco Quiñones como Christian Saucedo forman parte del grupo seleccionado para vivir esta experiencia internacional .

Además, ambos originarios de Durango, por lo que su llamado también representa una oportunidad para que futbolistas con pasado en el conjunto duranguense puedan mostrarse fuera del país y continuar impulsando su desarrollo profesional.

Una vitrina internacional para el futbol mexicano

La gira por España significará una oportunidad importante para los integrantes de Estrellas Premier, no solo por la exigencia deportiva que representa enfrentar a clubes del extranjero, sino también por la posibilidad de competir en un entorno distinto y ganar exposición internacional.

Para los dos duranguenses, la experiencia podría representar un paso importante en sus respectivas trayectorias , al tener la oportunidad de medirse ante rivales españoles y mostrar sus condiciones en uno de los países con mayor tradición futbolística en Europa.

De esta manera, Francisco Quiñones y Christian Saucedo llevarán presencia duranguense a la gira de Estrellas Premier por España, que se desarrollará del 10 al 24 de agosto de 2026.