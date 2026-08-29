Tamazula llegó a 41 grados el 28 de agosto; Súchil amaneció con 2.5 hoy sábado

Una diferencia de 38.5 grados se registró en las últimas horas en Durango, con una temperatura máxima de 41 grados en Topia y una mínima de 2.5 grados en el municipio de Súchil.

De acuerdo con el pronóstico del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la zona serrana mantiene las mayores condiciones para la presencia de lluvias, mientras que en el resto de la entidad las probabilidades son menores.

Tamazula fue el único municipio que reportó precipitaciones durante las últimas horas, con una acumulación de 40.5 milímetros, considerada intensa.

Para el resto del estado se prevén lluvias ligeras de hasta cinco milímetros en caso de presentarse, aunque no necesariamente existe una alta probabilidad de precipitación.

Incrementan las temperaturas

La ausencia de lluvias generalizadas ha favorecido el incremento de las temperaturas. Topia registró la máxima estatal, con 41 grados; seguido de Ocampo, con 39, y Tamazula, con 38.

En Cuencamé se alcanzaron 36 grados; 35 en Lerdo y Santiago Papasquiaro; 34 en Indé; 33 en la ciudad de Durango, y 32 grados en San Bernardo y Poanas.

Temperaturas de este sábado

En contraste, durante la mañana del sábado Súchil registró una temperatura mínima de 2.5 grados centígrados. San Bernardo reportó 6.5; Hidalgo, 10; Vicente Guerrero, 13; la ciudad de Durango, 14; Poanas y Canatlán, 16; Guadalupe Victoria, 17; Indé y Lerdo, 21; Topia y Tamazula, 22, y Cuencamé, 25 grados.

¿Cómo será el clima en Durango capital este 30 de agosto?

Para este domingo, en la ciudad de Durango se espera una mañana soleada y una tarde con algunos periodos de nubosidad, aunque con una probabilidad mínima de lluvia.

Las temperaturas previstas para la capital serán de 15 grados durante la mañana, 32 por la tarde y 17 durante la noche, acompañadas de rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.