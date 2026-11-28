Amás de ocho meses del operativo en Dinamita, Comarca Lagunera, seis personas siguen en el Cereso Número 1 y 23 permanecen bajo resguardo domiciliario. El 25 de noviembre, desde la tribuna del Congreso de Durango se volvió a exigir que se respete el debido proceso y que la Fiscalía Estatal explique qué hechos concretos le atribuye a cada persona. Hasta el momento no hay pruebas presentadas en su contra. Son días decisivos. La próxima audiencia está citada para el 10 de diciembre.

Estar en prisión sin el debido proceso es, además de una injusticia, una aberración —dijo la diputada Georgina Solorio en la tribuna del Congreso de Durango el 25 de noviembre.

El 18 de marzo, el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua se manifestaba por el despido de cuatro trabajadores de Sotomex. En el operativo desplegado en su contra participaron fuerzas estatales y federales. Fueron detenidas 28 personas.

Según testigos y el Frente Unido, algunos detenidos ni siquiera estaban en el lugar de la manifestación.

El caso llegó a la conferencia mañanera en Palacio Nacional el 14 de abril, donde el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que en Gómez Palacio habían sido detenidos 28 integrantes de una organización a quienes se les relacionó con delitos de extorsión y ataques a las vías de comunicación.

Al gobierno federal se le presentó el caso como asunto de extorsión. Sin embargo, entre los tres delitos reportados en la vinculación inicial a proceso en Durango -ataques a las vías de comunicación y transportes, asociación delictuosa y robo equiparado-, la extorsión no figuró.

“Debido a la parcialidad del proceso, muchas personas consideramos que esas imputaciones son infundadas”, asegura la diputada Solorio.

Las personas detenidas y sus familias sostienen que se manifestaban pacíficamente, que no obstruyeron las vías de comunicación y que no robaron absolutamente nada. Se les ha tratado como delincuentes, cuando defendían derechos laborales.

Entre los detenidos había adultos mayores, algunos con discapacidad. Uno de ellos, Javier Mendoza, apareció muerto el 12 de abril en el Cereso mientras se encontraba bajo custodia de autoridades.

El 25 de abril a las dos de la madrugada policías encapuchados se llevaron de su domicilio en Dinamita, sin orden de aprehensión, a quien continuaba con manifestaciones, Teresita de Jesús Ochoa Hernández, hija del vocero del Frente, Bernardino “Nino” Ochoa, dejando a sus cuatro hijos menores de edad en indefensión, abandonados en la casa.

El 21 de marzo salieron del penal las primeras cuatro personas. El 1 de abril seis más dejaron el Cereso y el 30 de mayo otras cinco. Sufren “como rehenes” arraigo domiciliario, sin causa o motivo fundado. Es fecha que no tienen acceso a las carpetas de investigación.

El 23 de septiembre, la diputada Solorio pidió a la Fiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso, explicar al Congreso, durante la glosa del cuarto informe del gobernador Esteban Villegas, los motivos de las detenciones de los integrantes del Frente de Pueblos de La Laguna. Le señaló que algunas personas procesadas contaban con medidas de protección como defensoras de derechos humanos. Le preguntó qué hechos concretos se atribuía a cada una.

La Fiscal, bajo protesta de decir verdad, rechazó que el operativo hubiera tenido como objetivo reprimir la movilización, habló de investigaciones por presunta extorsión, robo, amenazas y otros delitos, sostuvo que se habían ejecutado órdenes de aprehensión conforme a procedimientos judiciales, recalcó que el Secretario Harfuch había presentado el caso en la mañanera como parte de la estrategia contra la extorsión.

Pero no hay vinculación a proceso por extorsión en ninguno de los casos.

¿Por qué, si los delitos de las carpetas eran ataques a las vías de comunicación y transporte, asociación delictuosa y robo equiparado, la Fiscal de Durango insistió en señalar las declaraciones del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que mal informado incluyó el de extorsión? ¿Por qué la Fiscal no habló con verdad respecto a los tres delitos imputados?

Han pasado más de ocho meses. ¿Por qué no se conoce nada respecto al desahogo de pruebas? ¿Por qué a Teresita de Jesús Ochoa no le permiten que le asista un abogado después de siete meses de su detención? Y si en el Congreso de Durango la Fiscal habló de extorsión, ¿por qué ese delito no aparece entre los tres que -se ha informado- fue la supuesta causa de vinculación inicial a proceso? ¿Por qué engañaron al Secretario de Seguridad del Gobierno Federal? ¿Por qué la Fiscal declaró en el Congreso que se trataba de casos de extorsión?

Ante la falta de respuestas, el Frente contactó al Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, que al asumir la defensa visitó Durango en septiembre junto con un representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El 12 de octubre, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, recibió al Frente. Invitó a la Fiscal de Durango y al secretario estatal de Gobierno, ninguno de los dos asistió.

El 13 de octubre, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, recibió al Frente.

El 4 de noviembre, reunida con el Frente la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, conoció las irregularidades cometidas en las detenciones.

Días después, el 13 de noviembre, salieron del Cereso ocho personas más, que siguen en arraigo domiciliario.

En el Cereso siguen Reynalda Hernández, de 63 años, esposa de Bernardino “Nino” Ochoa, vocero del Frente; y tres de sus hijos: Teresita de Jesús, Bernardino y José Jacinto. También dos sobrinos: Damián Ochoa Ortiz y Édgar Guadalupe Ochoa Corral.

Hasta el día de hoy, nada se sabe del desahogo de pruebas.

El arraigo domiciliario confirma que no ameritaban la cárcel como medida cautelar. Es más un castigo político.

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