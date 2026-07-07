'También en plazas es complicado rentar locales', señalan inmobiliarios de Durango

Aunque algunos comerciantes de la Zona Centro de la ciudad de Durango se han cambiado a plazas comerciales, la realidad es que la situación económica es complicada y también en estas zonas hay déficit de rentas, reconoció la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios capítulo Durango, Alicia Dalhel Domínguez Seade.

“Lo que es plazas comerciales se da un poquito más que en el Centro, como lo hemos platicado anteriormente. En el Centro está un poquito abajo, pero en plazas comerciales se da un poco más porque tenemos la facilidad de un estacionamiento. Entonces, eso les ayuda a las plazas comerciales”.

“Pero también la economía ahorita, aunque sean plazas comerciales, ahorita estamos viviendo como que una situación económica complicada, que no nada más es Centro, que no nada más es, como lo platicábamos meses anteriores o el año pasado, que decíamos: bueno, es que el Centro no tiene estacionamiento. Ahorita la verdad que también en plazas comerciales estamos viviendo una situación económica complicada”, indicó.

Por lo que reconoció que hay un déficit de locales rentados en las plazas comerciales y, aunque poco a poco los propietarios han ido adquiriendo conciencia respecto a los precios altos y los han ido bajando, la realidad es que la situación económica es difícil.