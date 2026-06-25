'También hay otros motivos que nos deben unir': Obispos de México respecto al Mundial y Madres Buscadoras

En el marco de la clasificación de la selección mexicana a la siguiente fase de la Copa Mundial, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado en el que hizo referencia a la difícil situación por la que atraviesan las madres buscadoras, que representa “una herida que sangra en nuestro pueblo”, en el contexto de la justa mundialista.

“Como mexicanos, compartimos los gozos y esperanzas, así como las tristezas y angustias de nuestro pueblo. No escapa a nuestra mirada el esfuerzo de las madres buscadoras por hacer visible durante los eventos del Mundial una herida que sangra en nuestro pueblo: sus hijos desaparecidos”.

En tal sentido, se estableció que no solamente la euforia del mundial debe unir a los mexicanos, sino también la defensa de la dignidad de las personas.

“Con ellas quisiéramos gritar a todo México que también hay otros motivos que nos deben unir para mostrar nuestra humanidad y defender nuestra dignidad. Queremos familias completas celebrando a México y jóvenes que realicen sus sueños sin que peligren sus vidas”, se plasmó.

Asimismo, los obispos de México expresaron a través del documento difundido el reconocimiento por el logro de la Selección Nacional por su paso a la clasificación de la siguiente fase de la Copa Mundial, lo que llena de entusiasmo a millones de mexicanos, pero llamaron a que estos acontecimientos recuerden que las alegrías y los sufrimientos unen a los pueblos como una sola familia humana, “y nos llaman a caminar juntos con empatía, solidaridad y compromiso con el hermano”.

“El deporte tiene la capacidad de reunir a las personas de distintas edades, regiones e historias en torno a un mismo ideal. Por ello esta competencia nos recuerda que la disciplina, el trabajo en equipo, la perseverancia y la confianza son valores que también necesitamos fortalecer como sociedad para afrontar los desafíos que vivimos como país. ¡Cuánto deseamos que la alegría expresada en las calles se traduzca en compromiso por México y en motivo de esperanza para los más vulnerables!”, se estableció.

Y es que, en prácticamente todo el país se vivieron momentos de alegría y euforia en las calles y hubo congregaciones masivas para festejar el triunfo de la selección.

También en Durango se registró una afluencia considerable de personas celebrando este hecho, en la avenida principal.