Tapar la cámara del celular cuando no la usas: por qué deberías empezar a hacerlo

En la época reciente, la ciberseguridad se ha vuelto un tema relevante, debido a la numerosa cantidad de registros de datos personales que se encuentran en las bases de datos de las empresas o Internet. A esto se le añade que los delincuentes digitales tratan de robar cuentas bancarias, de redes sociales o tomar control de las cámaras de los dispositivos móviles.

Las estrategias que utilizan para vulnerar la privacidad de los usuarios, se inluye la infección del teléfono con un malware o spyware que son programas malicioso que se instalan en los dispositivos con la intención de robar datos o espiar a las victimas; se propagan a través de links en páginas de internet o aplicaciones que descargan estos virus sin consetimiento.

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¿Qué software malicioso puede espiar a través de la cámara del celular?

Este tipo de software usado para robar datos o acceder aplicaciones en dispositivos móviles sin consentimiento del propietario es conocido como, malware. De acuerdo con la empresa de seguridad IBM, los ciberdelincuentes tienen diferentes objetivos al usar este tipo de trampas digitales las cuales pueden ser:

Tomar como rehenes a dispositivos.

Robar datos.

Acceder a redes empresariales.

Ingresar de manera no autorizada a datos o archivos confidenciales.

Robar credenciales de inicio de sesión.

Espiar por la cámara o micrófono.

¿Qué son los keylogger y cómo saber si te espían por la cámara de tu celular?

El spyware, al infectar el dispositivo, recopila la información que almacena, para después hacerla llegar al hacker. Uno de los más comunes para llevar acabo el robo de información son los keylogger, estos se encargan de registrar las pulsaciones de las teclas para que el ciberdelincuente obtenga los datos personales de la víctima como contraseña y números bancarios.

Estas son las señales que pudieran advertirte de un espionaje por la cámara de tu teléfono celular:

El dispositivo se bloquea con frecuencia.

El dispositivo funciona más lento de lo normal.

El indicador de la cámara permanece activo y no parpadea.

En la barra de tareas aparecen íconos nuevos.

Se abren muchas ventanas emergentes cuando navegas por Internet.

Las búsquedas en el navegador se redirigen a un lugar diferente.

Para prevenir este tipo de virus se recomienda el uso de antivirus para detectar amenazas de malware o spyware; además, el usuario puede optar por tapar la cámara frotal y trasera con cinta adhesiva o incluso actualmente venden fundas que integran esta funcionalidad.