En España, a las tapas les dicen botanas y a las botanas… ¡tapas! Efectivamente, cuando en alguna publicación española leo la palabra Tapas, sé que se refiere a lo que nosotros llamamos Botana, es decir, los alimentos que tomamos fuera de las comidas formales, lo que “picamos” para satisfacer un antojo o para acompañar una bebida.

Esta acepción de botana dista mucho de ser estrictamente coloquial, pues el Diccionario Gastronómico Larousse dice que el término se usa para designar una gran variedad de alimentos, por lo general salados, que tienen la característica de servirse en porciones pequeñas y que se consumen mientras se platica en una reunión informal. Como el lector puede apreciar, el Larousse de la gastronomía va más allá de la simple denotación de la palabra y aborda el aspecto social, tan importante a la hora de hablar sobre alimentos.

Ahora abrimos un paréntesis para considerar la palabra botana, que se utiliza también para designar las bromas en que metemos a los amigos, pues aquí se trata de pasar un rato divertido a costa de algún miembro del grupo en el que estamos conviviendo, y excluimos con toda evidencia las burlas pesadas y los insultos.

En las salas de billares se sirven botanas para acompañar las bebidas mientras se juega alrededor de las mesas, y los contertulios “hacen botana” con sus compañeros de juego, pero además tallan la botana con la tiza, pues botana también designa a la punta del taco, hecha con cartón (o vinilo) y vaqueta, que a su vez consiste en un cuero de res grueso.

Cerramos el paréntesis y seguimos con nuestro argumento sobre la comparación extraña de los dos términos propuestos: Decíamos que la botana es lo que se come de manera informal tal vez en una conversación con amigos.

Pero en la Península Ibérica, esta palabra designa a las tapas de las barricas. Generalmente están hechas de madera, pero en ciertos tipos de vino las utilizan de vidrio macizo para dejar pasar el aire al interior del barril a fin de oxigenar el producto.

Por el contrario, en México llamamos tapas a las piezas con las que cubrimos o cerramos algún recipiente, y esto incluye a los pequeños bloques de madera con los que se sellan las barricas de vino. En cambio, los españoles a estos objetos en forma de cono truncado les dicen botanas. Sí, leyó usted bien, como si se las comieran cuando están cómodamente conversando.

El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra botana como pequeño tarugo de madera que se pone en las cubas para que no se salga el vino. Es decir, afirma que la botana es una tapa, y el mismo diccionario, al hablar de tapa, en su octava acepción dice que es una pequeña porción de algún alimento que se sirve como acompañamiento a una bebida. Ahora nos dicen que una tapa es una botana. ¡¿Quién les entiende?! Por favor, no confunda las tapas españolas con las tapaderas, porque estas últimas abarcan la boca del recipiente y se colocan fuera de él; en cambio, las tapas van en el interior de la boca, es lo que nosotros llamamos, más exactamente, tapones.

Algunos expertos en filología española afirman que las botanas se llaman tapas porque en las tabernas se servían rebanadas de pan y de jamón para tapar las copas de vino, a fin de que no fueran invadidas por las moscas y contaminaran la bebida. Esto lo hacían así para matar dos pájaros de un solo tiro, pues además de la utilidad de este producto, el parroquiano las aprovechaba para degustar algo que acompañara su bebida.

No es ninguna novedad que haya diferentes designaciones entre diversos países en los que se habla el mismo idioma, pues así como cambian las costumbres de una a otra parte de la geografía, también cambian los vocablos. Lo curioso en el presente asunto es que haya un intercambio exacto de palabras: botana por tapa y tapa por botana, caso insólito y hasta divertido, no solamente para quienes estamos interesados en las curiosidades del lenguaje, sino también para cualquier hablante que descubra cómo ambos lados del Atlántico intercambian los nombres de las cosas con una simetría perfecta; nuestra lengua es un organismo juguetón, inagotable y sorprendente.