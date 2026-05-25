Taquería no regresa 30 mil pesos que embarazada transfirió por error; era dinero para su cesárea

Una mujer embarazada dio testimonio en redes sociales de la experiencia vivida para recuperar una suma de dinero que iba destinada al pago de un procedimiento médico, la cual fue entregada de forma accidental. Te compartimos lo que se sabe hasta el momento.

¿Cómo sucedió?

La mujer, de nombre Pau Sandoval, realizó una denuncia pública a través de la red social TikTok el día 02 de mayo de 2026 a una taquería, a la cual le envió una transacción de forma accidental de un total de 30 mil pesos; dicho monto sería destinado a su cesárea, al encontrarse embarazada de 8 meses en ese momento.

Menciona haber contado con ese dinero para transferirlo a otra cuenta personal y retirar el efectivo de forma presencial; sin embargo, reconoce haber cedido ante las prisas al encontrarse en las afueras de la sucursal de la banca receptora, ya que los fondos los transfirió a la taquería por error; se dio cuenta de esto al intentar retirar el dinero en ventanilla, donde le explicaron que no contaba con saldo suficiente.

Ante el incidente, Pau cuenta haber acudido a la institución emisora para levantar un reporte de lo sucedido; la banca accedió a generarlo; no obstante, llegaron a la resolución de que el monto había salido de su cuenta exitosamente y no hubo ningún contratiempo al ejecutarse el movimiento, por lo que le recomendaron comunicarse con el dueño de la cuenta receptora para solicitar su devolución. Incluso comenta haber transferido una cantidad pequeña a la misma cuenta, agregando su número telefónico en el concepto y un mensaje breve en el que incitaba arreglar la situación, pero nunca obtuvo respuesta.

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¿Intentó recuperar el dinero?

En el video difundido, aclaró que en un principio no tenía conocimiento alguno de la procedencia de la cuenta a la que fue enviado el dinero; no fue sino hasta que se calmó y comenzó a analizar la situación con cabeza fría que se percató de que el saldo había sido movido a la cuenta bancaria de una taquería que visitó con su familia en Ciudad de México.

A pesar de ser residente en Guadalajara y no contar con la posibilidad de traslado al estar en una etapa muy avanzada de su embarazo, pidió a un cuñado suyo que asistiera al local para preguntar por el beneficiario y solucionar el inconveniente; pero, al llegar al lugar, los empleados negaron conocer a dicha persona y alegaban que no contaban con capacidades de transferencia bancaria como método de pago. Inclusive, las cosas llegaron a tornarse complicadas por la hostilidad de los presentes, quienes amenazaron a su cuñado con poner en riesgo su integridad física.