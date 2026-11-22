Quince segundos en TikTok o Instagram bastan para volver viral una canción sin revelar su origen. Así fue como una ola de temas surcoreanos conquistó al público occidental disfrazada de pop estadounidense, soul retro o indie europeo, dominando las listas y la radio sin que casi nadie sospechara que pertenecían a la industria del K-pop.

EL TEMA QUE ROMPIÓ RÉCORDS

Aunque hoy LISA (de BLACKPINK) es una superestrella global, cuando este tema explotó en TikTok en 2021, miles de usuarios lo usaron como audio de fondo urbano/trap sin asociarlo con el K-pop.

Indudablemente es el antecedente directo que pavimentó el camino para éxitos que llegaron después. LISA demostró que el K-pop funciona hoy como una industria multinacional más que un género limitado por idioma o nacionalidad.

LISA de BLACKPINK conquistó TikTok con "Money" y se convirtió en la primera solista de K-pop en superar los mil millones de reproducciones en Spotify.

DESDE UNA AGENCIA PEQUEÑA

"Cupid" (Twin Version) demostró cómo una canción de K-pop puede volverse un fenómeno mundial sin el respaldo de una gran empresa ni un sonido tradicional coreano. Su sonido de disco-pop melancólico y su letra completamente en inglés hicieron que millones pensaran que era un éxito de alguna cantante estadounidense. En realidad es del grupo femenino surcoreano FIFTY FIFTY que pertenece a una agencia pequeña que rompió récords en Billboard. Evitó coreografías complejas y producción maximalista típica del K-pop para apostar por un pop acústico, suave y nostálgico.

El grupo surcoreano FIFTY FIFTY sorprendió a la industria global con "Cupid (Twin Version)".

VELOCIDAD HISTÓRICA

Uno de los mayores éxitos que se ha visto en la plataforma de Spotify está cantada íntegramente en inglés y se apoya en el UK garage (un género electrónico británico muy de moda en el pop occidental). El hecho de contar con la rapera estadounidense Latto y el cameo de la actriz Han So-hee, sumado a una letra explícita y madura (muy lejana a la de BTS), Jungkook logró encantar a millones.

El sencillo se consumió como un sencillo de pop estadounidense estándar. Según cifras de Spotify, alcanzó los mil millones de reproducciones en 108 días, convirtiéndose en la canción más rápida de la historia en lograr esa cifra en la plataforma en su momento.

JungKook de BTS alcanzó los mil millones de streams en Spotify en apenas 108 días con "Seven".

UN HIMNO CONTRA LOS ESTEREOTIPOS

Se volvió un fenómeno cultural en Corea del Sur (el llamado "efecto Hwasa") debido a que la cantante Hwasa (integrante de MAMAMOO), rompió por completo el estereotipo visual y sonoro de la idol coreana ultradelgada y de voz dulce.

Su timbre grave y la producción a cargo de PSY (creador del Gangnam Style) hicieron que la canción "I Love My Body" sonara como un himno de empoderamiento femenino, sin que la relacionaran directamente con el kpop.

Lejos del molde tradicional de las idols coreanas, Hwasa, viralizó en redes sociales "I Love My Body".

ELECTRÓNICA MELANCÓLICA PARA EL ALGORITMO

Otro de los fenómenos virales más orgánicos de los últimos años lleva la firma de Yves con "DIM". Lejos de las fórmulas comerciales, la exintegrante de LOONA exploró el alt-pop y la electrónica atmosférica mediante sintetizadores oscuros y melancólicos. El cierre de la pieza (outro) detonó una tendencia global en TikTok e Instagram durante 2024 y 2025, dominando videos de estética visual y cine. La gran mayoría del público dio por hecho que se trataba de un tema indie europeo o estadounidense, pasando por alto su origen surcoreano.