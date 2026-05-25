Tarde cálida en la ciudad de Durango: así será el clima HOY lunes 25 de mayo

Aunque algunas regiones del país mantendrán el ambiente extremadamente caluroso este lunes 25 de mayo, las condiciones meteorológicas también favorecerán lluvias intensas, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en distintos estados de la República Mexicana. ¿Qué condiciones se esperan para hoy en México y Durango?

Pronóstico para México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una vaguada en altura sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con la aproximación de la onda tropical número 2 y condiciones de inestabilidad atmosférica, provocará lluvias puntuales intensas en regiones de Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, se pronostican lluvias muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, además de precipitaciones fuertes en Quintana Roo. Estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por otra parte, un frente frío fuera de temporada sobre el noreste del país, combinado con humedad proveniente del golfo de México, ocasionará lluvias fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de chubascos en Coahuila.

El SMN también informó que canales de baja presión en el interior del territorio nacional, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, favorecerán lluvias fuertes en Puebla y Guerrero, así como chubascos en entidades como Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Además, se esperan lluvias aisladas en Baja California, Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Colima.

En cuanto a las temperaturas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país, manteniéndose la onda de calor en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Pronóstico para el estado de Durango

Este lunes se espera que Durango registre cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día, además de lluvias aisladas que podrían presentarse en distintos municipios de la entidad y estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico, el ambiente continuará cálido a caluroso durante la tarde, especialmente en algunas regiones del estado donde las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 35 y 40 grados centígrados.

Por la mañana se prevé ambiente fresco a templado en gran parte del territorio duranguense, mientras que en zonas serranas persistirán condiciones muy frías con posibles heladas. En áreas altas de la sierra, las temperaturas mínimas podrían descender de -5 a 0 grados centígrados.

Asimismo, el SMN informó que se esperan vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en diferentes puntos del estado.

Clima en la ciudad de Durango

De acuerdo con el pronóstico de este lunes 25 de mayo, la ciudad de Durango amanecería con temperaturas mínimas que rondaron entre los 14 y 15 grados centígrados, es decir, clima solo un poco fresco en la capital.

Conforme avancen las horas, la temperatura en la ciudad de Durango subirá considerablemente, hasta alcanzar una máxima de 31 grados, alrededor de las 16:00 horas.

El cielo mantendrá un poco de nubosidad a lo largo del día, sin probabilidad de que se registren lluvias en la capital duranguense.

El viento mantendrá velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas de hasta 45 km/h.

Para la madrugada del martes, el termómetro descenderá hasta una temperatura mínima de 17 grados.