¿Tarde lluviosa en Durango? Esto dice el pronóstico de HOY 18 de septiembre, según Conagua

Las lluvias continuarán presentes en el territorio mexicano durante este viernes 18 de septiembre, sin embargo, solo algunos estados serán los afectados; además, prevé ambiente muy caluroso en otras zonas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico general

Durante este día, un canal de baja presión, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y una masa de aire frío sobre el golfo de México ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Asimismo, prevalecerá el viento de componente norte, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec. Al final del día, la masa de aire frío se desplazará hacia el noreste del golfo de México y dejará de afectar al país.

En el noroeste, el monzón mexicano, una vaguada en niveles altos e inestabilidad atmosférica propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en Chihuahua, Durango , Sinaloa y Nayarit, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, mientras que en Sonora se esperan chubascos.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, estados del litoral del Pacífico mexicano y la península de Yucatán. La onda de calor persistirá en el oeste de Durango y el centro y sur de Sinaloa.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En cuanto a Durango, para este viernes 18 de septiembre se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en la sierra occidental , mientras que en otras regiones del estado se esperan precipitaciones ligeras y aisladas.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias ligeras y aisladas se presentarán en municipios del noroeste, centro, oriente y sur-sureste, incluyendo la ciudad capital.

Aunque por la mañana se presentó un ambiente fresco, para el mediodía se tornará caluroso, con temperaturas máximas de 31 a 32 grados.

También el viento estará presente, con rachas máximas moderadamente fuertes de 30 a 40 kilómetros por hora en distintas zonas de la entidad.