Tarde nublada en la ciudad de Durango, ¿habrá lluvias? | Pronóstico para HOY martes 2 de junio

Entre lluvias intensas en el sureste, chubascos en distintas regiones del país y la persistencia de la onda de calor en varios estados, este martes 2 de junio continuará el contraste de condiciones meteorológicas en México. ¿Qué se espera para este día a nivel nacional y en Durango?

Pronóstico para México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), continuará el temporal de lluvias en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, debido a la interacción de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera con condiciones de inestabilidad atmosférica, un canal de baja presión y la cercanía de la onda tropical número 4 al sur de esa región.

Estas condiciones favorecerán lluvias muy fuertes con puntuales intensas en estados del oriente, sureste y sur del territorio nacional, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el interior de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y el golfo de México, así como la inestabilidad atmosférica, originará chubascos y lluvias fuertes en entidades del norte, occidente y centro del país.

Respecto a las temperaturas, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país.

La onda de calor persistirá en regiones de Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas.

Clima en el estado de Durango

Para este martes 2 de junio se prevén condiciones de cielo medio nublado a nublado en gran parte del estado de Durango, así como intervalos de chubascos con acumulaciones estimadas de entre 5 y 25 milímetros, principalmente durante el transcurso de la tarde y la noche.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En cuanto a las temperaturas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde. En la región noroeste del estado se prevén valores máximos de entre 40 y 45 grados centígrados, mientras que la onda de calor seguirá afectando principalmente la zona occidental de Durango.

Durante las primeras horas del día se espera un ambiente fresco a templado en la mayor parte de la entidad, con temperaturas frescas a frías en zonas serranas al amanecer.

Asimismo, se pronostican vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 km/h en distintos puntos del estado.

Pronóstico para la ciudad de Durango

Este martes 2 de junio, de acuerdo con los pronósticos, la ciudad de Durango amanecería con temperaturas mínimas que rondarían entre los 16 y 18 grados centígrados, y que a lo largo del día subirían hasta alcanzar una máximas de hasta 30 grados centígrados, de las 14:00 a las 16:00 horas.

Se prevé que el cielo se despeje y se mantenga de esta manera hasta las 14:00 horas, para después pasar a ser de medio nublado a nublado, con baja probabilidad de lloviznas, sobre todo de las 17:00 horas en adelante.

El viento tendrá velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas que llegarían a los 30 km/h.

Para la madrugada del miércoles 3 de junio, el termómetro descenderá hasta los 16 grados centígrados.