Taxi arrolla a tres jóvenes que viajaban en moto, en Gómez Palacio; hay un muerto y otro grave

Tres jóvenes que viajaban en una motocicleta fueron arrollados por un taxi este domingo en la zona rural de Gómez Palacio. Tras el percance, uno de los tripulantes falleció y uno más se encuentra internado en un hospital, donde se le reporta como grave.

Sobre el accidente, se sabe que ocurrió a las 21:00 horas en el ejido Dolores del municipio mencionado.

Los tres jóvenes viajaban a bordo de una motocicleta marca Italika, línea Cross, color negro con verde, y se dirigían a comprar cena cuando, al llegar a las vías del tren, un automóvil rotulado como taxi los arrolló y se dio a la fuga.

Quien falleció respondía en vida al nombre de Israel, de 17 años de edad y con domicilio en el mismo ejido. Su muerte ocurrió mientras recibía atención médica en la Clínica No. 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por su parte, Saúl, de 19 años de edad, fue ingresado en el Hospital General de Gómez Palacio, donde el cuerpo médico le diagnosticó traumatismo craneoencefálico severo, condición que lo mantiene en estado grave.

Finalmente, el tercer tripulante fue identificado como Yair, quien no sufrió lesiones de consideración.

El Agente Investigador del Ministerio Público tomó conocimiento del deceso del menor.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, ubicado en la ciudad de Lerdo, para que se le practique la necropsia de ley.