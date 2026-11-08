Taxi provoca choque múltiple al impactar una carroza fúnebre en Gómez Palacio

Un accidente automovilístico registrado durante la mañana del sábado 7 de noviembre, en la Zona Centro de Gómez Palacio, dejó cuatro vehículos con daños materiales, luego de que un taxi presuntamente omitiera una señal de alto y chocara contra una carroza fúnebre, la cual terminó impactando otras dos unidades que se encontraban estacionadas.

El percance ocurrió aproximadamente a las 10:30 horas, en el cruce de la avenida Hidalgo y la calle Santos Degollado, donde un automóvil Chevrolet Beat, de color rojo, perteneciente a una base local de taxis y marcado con el número económico 09, circulaba conducido por Andrés, de 40 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador del volante se desplazaba por la calle Santos Degollado y, al llegar a la intersección con la avenida Hidalgo, presuntamente no respetó el señalamiento de alto, por lo que terminó impactándose contra una camioneta de la marca Cadillac, línea Escalade, de color blanco, habilitada como carroza fúnebre y perteneciente a la empresa Funerales La Resurrección.

La unidad funeraria, conducida por Emmanuel, de 37 años, recibió el impacto y fue proyectada hacia una de las esquinas, donde chocó contra una camioneta Cadillac, de color guinda, y un automóvil Toyota, de color blanco, los cuales permanecían estacionados, resultando también con daños materiales.

Tras el accidente, testigos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia mediante llamadas al 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar a los dos conductores involucrados y a dos pasajeros que viajaban en el taxi, quienes no presentaron lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Peritos de la Subdirección de Tránsito y Vialidad acudieron para realizar las diligencias correspondientes y establecer las responsabilidades del percance. Los vehículos involucrados fueron retirados mediante grúas y trasladados a un corralón, mientras se determina el monto de los daños materiales y las sanciones que pudieran corresponder al conductor señalado como presunto responsable.